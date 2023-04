Napoli-Milan, il programma della vigilia | Champions League News

Martedì 18 aprile , alle ore 21:00 , si disputerà al 'Maradona' Napoli-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League (diretta tv su 'Sky Sport' e, in chiaro, su 'Canale 5').

Napoli-Milan, ecco il lunedì del Diavolo

Il giorno della vigilia, lunedì 17 aprile, il Milan di Stefano Pioli si allenerà a Milanello alle ore 11:00. Come di consueto accade in occasioni degli allenamenti il giorno antecedente una partita di coppa, la sessione sarà aperta alla stampa per i primi 15' e noi di 'PianetaMilan.it' ci saremo.