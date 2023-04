Calciomercato Milan – Diavolo, gran colpo in casa PSG? Le ultime news

Oggi pomeriggio, alle ore 15:00, il Milan di Stefano Pioli sarà di scena a Bologna contro i rossoblu di Thiago Motta. Il tecnico rossonero manderà in campo ben dieci riserve. L'obiettivo, oltre che far rifiatare i titolari in vista dello scontro in Champions League contro il Napoli, è responsabilizzare le seconde linee. Se arriverà la qualificazione in Champions al termine della stagione, infatti, dovrà essere merito di tutti. Nel frattempo, Paolo Maldini e Frederic Massara sondano il calciomercato - italiano e internazionale - alla ricerca di rinforzi per la compagine rossonera.