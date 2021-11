Milan, un solo precedente con l’arbitro Vincic | Champions League News

Sarà Slavko Vincic l'arbitro della partita di Champions League di mercoledì tra Atletico Madrid-Milan: c'è un precedente con il Diavolo

Mercoledì sera alle 0re 21.00 il Milan avrà l'ultima e disperata possibilità di poter proseguire il percorso in Champions League. I rossoneri saranno ospiti dell'Atletico Madrid, squadra con la quale il Diavolo ha perso nella discussa gara d'andata a San Siro per 2-1. Questa volta non sarà Cakir l'arbitro del match, ma Slavko Vincic. Il fischietto sloveno, però, non rimembra dolci ricordi a tutto il popolo milanista. L'anno scorso ha arbitrato la partita di Europa League contro il Manchester United ad Old Trafford. Vincic, come si può ben ricordare, aveva anche annullato il gol del momentaneo vantaggio del Milan firmato da Kessié per un presunto tocco di mano. Tocco, che come hanno mostrato le immagini, non c'è stato. Si tratta dell'unico precedente tra il Milan e il direttore di gara classe 1979.