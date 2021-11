Renato Sanches strizza l’occhio al Milan. Maignan sta per tornare

Diverse le notizie in casa Milan nella giornata di oggi. In primo piano il possibile ritorno in campo di Mike Maignan, ma anche il calciomercato, con Renato Sanches che strizza l'occhio al Diavolo. E' stata anche una giornata di dichiarazioni, visto che ha parlato un calciatore della rosa rossonera e un ex giocatore. Scopriamo insieme nelle prossime schede tutte le notizie più importanti.