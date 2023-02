Milan-Tottenham, il match preview della partita di Champions

Milan-Tottenham, il grande giorno è arrivato: la presentazione dell'andata del nostro Ottavo di Champions League

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - I rossoneri tornano a giocare un Ottavo di finale di Champions League a San Siro dopo 3282 giorni. Questo lasso di tempo è una delle misure per capire l'importanza di stasera. Ancora poche ore e poi via alla fase a eliminazione diretta, al primo round, a Milan-Tottenham. Ecco la nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

Il Milan ha appena ritrovato la vittoria in campionato, un'iniezione di fiducia fondamentale per il campionato come per preparare meglio il grande impegno europeo. In casa rossonera sperano di far valere il fattore casa per mettersi più comodi verso Londra, ricordando comunque l'assenza della regola del gol in trasferta. Dopo l'1-0 al Torino, nel weekend sono arrivate buone notizie a livello di recuperi: Tomori ha superato il problema all'anca e dovrebbe scendere in campo dall'inizio, Bennacer rimane indisponibile ma è vicino al rientro; da segnalare anche i progressi di Florenzi. Pioli sembra orientato a proseguire con il nuovo modulo: nella difesa a tre il ballottaggio è fra Kjær e Thiaw, nella linea mediana Saelemaekers potrebbe essere preferito a Calabria e Messias, il reparto offensivo dovrebbe ancora appoggiarsi su Díaz, Leão e Giroud. Attenzione alle diffide: Ballo-Touré, Krunić e Tomori in caso di ammonizione salteranno il ritorno.

"Per vincere dovremo giocare ad alto livello - le parole di Mister Pioli nella conferenza stampa della vigilia -, tecnico e atletico. Dovremo giocare bene, provando a comandare la gara e cercando di essere pericolosi. Serviranno attenzione, compattezza e intensità. Il Tottenham ha ritmo, fisicità e qualità, sarà difficile ma è inevitabile".

QUI TOTTENHAM

Il Tottenham si è appena lasciato alle spalle un pesante ko in Premier League: passato in vantaggio, ha poi subito la feroce rimonta del Leicester finendo per soccombere 1-4. Attualmente gli Spurs occupano il quinto posto in classifica, a -2 dalla zona Champions League. In Europa, il cammino nella fase a gironi è stato positivo ma complicato: solo nella giornata finale, grazie al 2-1 a domicilio del Marsiglia, è arrivata la qualificazione e il primo posto nel Gruppo D (11 punti). Conte è in grossa emergenza infortuni, in particolare a centrocampo: Højbjerg è squalificato, Bissouma e Bentancur costretti all'operazione; senza dimenticare l'assenza di Lloris, il portiere titolare. Lo schieramento tattico avversario assomiglierà molto a quello milanista, ecco le probabili scelte: Forster tra i pali, dietro Romero, Dier e Lenglet favoriti su Tanganga e Davies, in mezzo Emerson Royal o il neo-arrivato Porro, Skipp, Sarr e la vecchia conoscenza Perišić, davanti le armi migliori con Kulusevski, in ballottaggio con Richarlison, Son e Kane (capitano e bomber). Diffidati: Dier e Lenglet.

"Affrontiamo i Campioni d'Italia e sappiamo quanto è difficile vincere la Serie A" - il commento di Antonio Conte alla vigilia del match. "Sono stati straordinari, quel che Stefano Pioli ha fatto col Milan l'anno scorso è stato davvero incredibile. Sarà una partita sicuramente difficile tra due squadre che cercheranno di superarsi, a questi livelli non ci sono favorite".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Milan-Tottenham verrà trasmessa in Italia da Sky e in chiaro da Canale 5 (Mediaset) alle 21.00; in streaming, invece, su Sky Go, NOW e Infinity+. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere la copertura su Twitter, Instagram, Facebook, acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI CHAMPIONS LEAGUE

La giornata di martedì apre il programma degli Ottavi di finale, contemporaneamente a Milan-Tottenham si giocherà PSG-Bayern Monaco. Questo il programma completo:

Martedì 14 febbraio, ore 21.00: Milan-Tottenham, PSG-Bayern Monaco.

Mercoledì 15 febbraio, ore 21.00: Club Brugge-Benfica, Borussia Dortmund-Chelsea.

Martedì 21 febbraio, ore 21.00: Liverpool-Real Madrid, Eintracht Francoforte-Napoli.

Mercoledì 22 febbraio, ore 21.00: Lipsia-Manchester City, Inter-Porto.

ARBITRO

Ad arbitrare toccherà allo svizzero Sandro Schärer. Nessun precedente né con i rossoneri né con gli inglesi, ma nella Champions League in corso ha già diretto squadre italiane con sole vittorie a bilancio (Inter, 2-0 esterno al Viktoria Plzeň; Juventus, 3-1 interno al Maccabi Haifa). Ad assisterlo, De Almeida e Zogaj come guardalinee, Fähndrich quarto uomo e Fritz (coadiuvato da San) al VAR. Milan, botta per Theo Hernandez: proverà ad esserci con il Tottenham