Milan-Tottenham, ecco le curiosità sulla sfida di Champions

Stasera sfida a San Siro tra il Milan e il Tottenham: le statistiche rossonere verso l'andata degli Ottavi di finale

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - San Siro si prepara a vivere una notte speciale. Martedì 14 febbraio - appuntamento alle 21.00 - i rossoneri tornano a disputare una sfida a eliminazione diretta di Champions League a nove anni di distanza dall'ultima volta. Nella tanto attesa serata di stelle europee, il Milan di Mister Pioli ospita il Tottenham guidato da Antonio Conte nell'andata degli Ottavi di finale. Queste le principali statistiche e curiosità che anticipano il match:

NUOVI ORIZZONTI

La sfida di San Siro sarà il quinto incontro ufficiale tra Milan e Tottenham: i precedenti sorridono alla formazione inglese, per i rossoneri - che tornano a giocarsi l'accesso ai Quarti di Champions League per la prima volta dal 2013/14 - una chance di invertire il trend. L'ultimo confronto tra il Milan e una squadra inglese - l'Arsenal in quell'occasione - valido per gli Ottavi di Champions League evoca invece lieti ricordi ai rossoneri: 4-3 il punteggio finale al termine delle due sfide tra andata e ritorno nell'edizione 2011/12. Anche in quella circostanza, il Milan disputò la gara di andata tra le mura amiche.

RIFERIMENTI OFFENSIVI

Olivier Giroud è stato coinvolto in sei gol in questa Champions League (quattro reti e due assist) – l'ultimo giocatore del Milan ad aver preso parte a più realizzazioni in una singola stagione nel torneo è stato Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 con nove, frutto di cinque marcature e quattro passaggi vincenti. I rossoneri - in questa edizione - hanno realizzato 12 reti nella fase a gironi, andando a segno con 7 marcatori differenti: Saelemaekers, Giroud, Pobega, Gabbia, Leão, Krunić e Messias.

AGGRESSIVITÀ IN MEDIANA

I tre giocatori che hanno recuperato più palloni nel terzo centrale di campo in questa stagione di Champions League giocano nel Milan o nel Tottenham: Rodrigo Bentancur (34), Ismaël Bennacer (32) e Pierre-Emile Højbjerg (31). Entrambi i centrocampisti della formazione inglese, inoltre, sono andati a bersaglio in questa edizione della competizione.

TECNICI E PRIMO IMPATTO

Ad affrontarsi nella notte europea di San Valentino saranno due allenatori italiani: Stefano Pioli e Antonio Conte. Per il tecnico rossonero - quello di San Siro - sarà il primo Ottavo di finale di Champions League da allenatore in carriera, in quella che sarà la 13ª partita alla guida dei rossoneri nella massima competizione europea. In totale, saranno ben 5 i tecnici italiani impegnati negli Ottavi della competizione: oltre ai già citati, si aggiungono alla lista Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Milan-Tottenham, il dodicesimo uomo: Tatarusanu e Forster