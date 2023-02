Milan-Tottenham 1-0: tutti i numeri della partita di Champions League

Dati, numeri e curiosità di Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco quanto scaturito dal match

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "Di prestigio, preziosa e meritata. La vittoria di 'San Siro' è e rimarrà speciale, perché in un ottavo di finale di Champions League mancava da anni. Ci ha pensato - ed è bastato - Brahim Díaz in avvio. È solo l'andata, ma è una grande base di partenza verso il ritorno a Londra. Leggiamo i numeri dopo Milan-Tottenham 1-0.

Milan-Tottenham 1-0, numeri e curiosità sulla partita — 1 - Il Milan ha vinto un match nella fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 20 febbraio 2013, nell'andata degli Ottavi di finale contro il Barcellona (2-0).

2 - I rossoneri non battevano una squadra inglese in Champions League dal 4-0 all'Arsenal nell'andata degli Ottavi di finale di Champions League nel 2011/12; da allora cinque sconfitte, subendo sempre almeno due gol.

3 - Il Milan ha vinto tre gare di fila in una singola edizione di Champions League, non ci riusciva dalla stagione 2004/05 (cinque in quel caso).

4 - Il Diavolo ha mantenuto la porta inviolata in due incontri ufficiali di fila, in questa stagione ci era riuscito solo lo scorso agosto (contro Bologna e Sassuolo in Serie A).

5 - Il Milan ha segnato cinque gol di testa, record condiviso con il Napoli in questa Champions League e uno in più di quelli realizzati dai rossoneri in campionato (quattro).

6 - Il gol di Brahim Díaz (6'24'') è il più rapido segnato dai rossoneri in una partita a eliminazione diretta di Champions League da quello di Ronaldinho nel febbraio 2010 contro il Manchester United (2'11'').

7 - Brahim Díaz (23 anni, 195 giorni) è il più giovane marcatore del Milan nella fase a eliminazione diretta di Champions League da Kaká nel marzo 2004 (doppietta contro il Deportivo La Coruña a 21 anni e 336 giorni). Entrambi i gol dello spagnolo in Champions League sono arrivati contro squadre inglesi: Liverpool ad Anfield il 15 settembre 2021 e Tottenham oggi.

8 - Rafael Leão ha completato nove dribbling, il numero più alto per un giocatore del Milan in una sfida di Champions League dal 2003/04". Ibra, giorno speciale a Milanello: ecco il motivo >>>