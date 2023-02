Milan, giorno speciale per Ibrahimovic a Milanello: ecco il motivo

Come sempre accade, infatti, nei giorni immediatamente successivi le partite (ieri sera il Diavolo ha battuto 1-0 a 'San Siro' il Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ), chi non ha giocato viene impegnato in una partitella contro una delle formazioni giovanili rossonere.

Oggi è toccato all'Under 18 del Milan sfidare i ragazzi di Stefano Pioli. In questa categoria milita anche Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, figlio di Zlatan. Anch'egli attaccante di professione, non vedeva l'ora di poter giocare contro il padre. O, magari, con il padre?