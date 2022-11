Milan-Salisburgo, Zola: “Dopo il secondo gol si è vista un’altra partita”

Gianfranco Zola, ex calciatore in Serie A e Premier League, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine di Milan-Salisburgo, partita valida per la 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni."Il Milan si giocava tanto. Non era una gara semplice e quando giochi queste partite è normale che ci sia tensione. Il Milan è stato bravo a sbloccare il risultato e poi dopo il secondo gol si è vista un'altra partita". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>