Pagelle Milan-Salisburgo 4-0: Giroud killer, Kalulu-Tomori perfetti

PAGELLE MILAN-SALISBURGO - Finalmente, dopo 9 anni, il Milan raggiunge gli Ottavi di Finale di Champions League!! Merito di una squadra che ha saputo soffrire nel primo tempo, ma che si è sbloccata in maniera decisiva nel secondo. Protagonista assoluto Olivier Giroud con una doppietta e un assist per Rade Krunic. Nel finale la chiude Junior Messias. Adesso il sorteggio sarà a dir poco impegnativo, ma adesso non bisogna pensarci. Adesso c'è solo da festeggiare ed elogiare questi ragazzi. Nelle prossime schede le pagelle rossonere!