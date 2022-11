Milan-Salisburgo, Tatarusanu: “Vittoria senza prendere gol: sono contento”

Ciprian Tatarusanu, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Prime Video' al termine di Milan-Salisburgo, partita della 6^ ed ultima giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "E' stata una gara intensa, loro non sono facili da battere. Ma sono contento della prestazione, il risultato è giusto. La mia prestazione? Dopo una vittoria per 4-0 in cui non prendi gol non posso che essere contento". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>