Milan-Salisburgo, Seiwald: “Giocare a San Siro è un sogno” | UCL News

Nicolas Seiwald, centrocampista del RB Salisburgo, ha parlato della sfida di Champions League contro il Milan, in programma a 'San Siro' mercoledì 2 novembre alle ore 21:00 e valida per la 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Lo ha fatto al termine della partita vinta per 1-0 in casa contro l'Hartberg in campionato grazie ad un gol di Noah Okafor.