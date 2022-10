Calciomercato Milan – Sirene della Juventus per Pioli: le ultime

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto sul possibile interesse della Juventus per l'allenatore del Milan Stefano Pioli

Il Milan si prepara alla sfida di mercoledì sera di Champions League contro il Salisburgo. Una partita fondamentale che potrebbe regalare ai rossoneri il pass per gli ottavi di finale della competizione europea. Un obiettivo da centrare dopo la deludente prestazione nella scorsa stagione. Il tutto poi dopo la scottante sconfitta per 2-1 sul campo del Torino, che non lascia una scia positiva nella squadra.