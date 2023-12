Milan, i ricavi dalla Champions League. Si va verso il nuovo format

Il Milan, nonostante la vittoria contro il Newcastle, lascia la Champions League, col terzo posto nel gruppo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sui soldi incassati dai club italiani impegnati in Champions League al termine della fase a gironi. Il Napoli ha incassato di più con i premi UEFA: circa 66 milioni di euro. Segue l'Inter con 61.5 milioni, poi la Lazio con 57.2.Il Milan chiude con 45 milioni di euro. Alle quattro italiane anche altri 20 milioni di euro di market pool da dividere in base alle partite giocate. E dalla prossima stagione? Ecco il nuovo format.