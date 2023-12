Calciomercato Milan – Guirassy il favorito. Il difensore… Ecco il punto

Il Milan vince sul campo del Newcastle e trova il terzo posto del girone di Champions League. Per i rossoneri, quindi, un saluto alla massima competizione europea e un pass per gli spareggi di Europa League. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sul futuro del Milan e in particolare su quello che potrebbero fare i rossoneri sul calciomercato. Ecco il punto reparto per reparto.