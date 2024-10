Il Milan, ieri, ha vinto la sua prima partita in UEFA Champions League battendo 3-1 i belgi del Club Brugge, rimasti in dieci uomini dal 40' a causa dell'espulsione di Raphael Onyedika. Due dei tre gol rossoneri li ha segnati Tijjani Reijnders (primi gol in stagione per lui) che, a fine partita, si è aggiudicato il PlayStation Player of the Match.