Ieri sera, a 'San Siro', il Milan ha battuto il Bruges per 3-1 nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Gol olimpico di Christian Pulisic e doppietta di Tijjani Reijnders. A tenere banco, però, nella buona serata del Diavolo di Paulo Fonseca, più che la sostituzione di Rafael Leão al 60' (dentro, per lui e Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor e Samuel Chukwueze che hanno offerto gli assist per la vittoria), è stato Francesco Camarda. Il baby bomber, classe 2008, ha vissuto una serata particolare, tra sogno realizzato e incubo materializzato, che riassumeremo in qualche 'diapositiva' social.