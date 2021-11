Milan-Porto, Pioli: “Giroud e Ibra sono simili. Dobbiamo essere precisi”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Prime Video' prima di Milan-Porto, partita di Champions League a 'San Siro'

Sulla differenza tra Ibra e Giroud: "Sono giocatori simili per fisicità. Olivier è bravo a dare la profondità come ha fatto benissimo anche Zlatan contro la Roma. Sono due giocatori forti: Olivier inizia, vediamo poi a gara in corso"