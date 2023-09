Infine al V.A.R., per il match di Champions League Milan - Newcastle , ci sarà un altro spagnolo, Alejandro Hernández . Con lui, in ausilio, il tedesco Marco Fritz . LEGGI ANCHE: Il commento di Ravezzani su Pioli e il calciomercato

