Inter-Milan, Ravezzani: “Pioli arrogante. Il calciomercato ha trascurato…”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Stefano Pioli e del calciomercato nel post Inter-Milan

Il Milan cade per la quinta volta consecutiva contro l'Inter. Di nuovo un derby senza storia per i rossoneri che perdono malamente. Nel post partita sono stati tantissimi i commenti di ex calciatori e opinionisti. Ecco un parere sui rossoneri, il mercato e sulle prestazioni dell'allenatore del Diavolo.