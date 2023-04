Milan-Napoli, Spalletti: “Krunic da giallo. Poi un episodio che farà storia”

Luciano Spalletti, tecnico azzurro, ha parlato a 'Prime Video' dopo Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League

Milan-Napoli 1-0, così Spalletti nel post-partita di 'San Siro' — Sulla partita ancora aperta: "La partita è apertissima, si sapeva anche prima. Sarebbe stato difficile portare a casa un risultato che potesse determinare anche il secondo match. Sono d’accordo con quello che ha detto Stefano Pioli".

Sulla gara del Napoli: "Per me è importante quello che è successo in campo, devo fare i complimenti ai miei giocatori. C’era la possibilità di portarsi dietro quello che è successo in campionato ma non è avvenuto, c’è stata una grande reazione caratteriale. Non sono giocatori che hanno esperienza internazionale, per cui c’era il rischio che si portassero dietro un po’ quello che è successo nelle ultime due partite invece c’è stata una grandissima reazione. C’è stato l’atteggiamento giusto e siamo contenti di quello che abbiamo visto durante la partita".

Sulle assenze di Kim e Anguissa al ritorno: "Siamo arrivati a questo punto perché abbiamo vinto tante partite. Il periodo che abbiamo passato è lungo, non si tratta di episodi. Se arrivi ad essere a 20 punti da una squadra che arriverà sicuramente in semifinale, perché l’Inter ha fatto un grandissimo risultato, è segno che di vittorie ne sono state fatte tante. Per mettere 20 punti dietro squadre come l’Inter e come il Milan è sintomo di forza, di continuità, di carattere. Non si è dipesi da un calciatore solo se hai quel margine lì, ma dalla forza di squadra".

Sull’assenza di Osimhen e Simeone questa sera: "Se si si continua a dar forza alle cose che mancano poi arrivati alla partita diventano ancora più grandi, meglio non pensarci. Se pensi di essere forte uguale probabilmente lo sei, se pensi di non portare a casa niente sicuramente sarà così. Elmas ha fatto un grandissimo lavoro di pressione, non li ha mai fatti cominciare bene. Elmas gli ha sporcato la partita, la costruzione. È stato bravissimo e importante, nonostante non ci fosse un terminale lì davanti abbiamo fatto dieci calci d’angolo. Maignan ha fatto 2-3 interventi importantissimi. Ho ritrovato il miglior Napoli, sarà così anche per il ritorno".

Sulla tardiva sostituzione di Anguissa: "Siccome che a quel punto lì avevo già fatto una sostituzione e poi ne volevo cambiare tre. Due ne avevo già individuati e ci ho pensato un minuto per trovare il terzo. In quel minuto lì l'hanno ammonito, ma lui era già sotto il mirino della sostituzione. Devo stare attento a questo conoscendo le dinamiche di quello che succede. Poi, della gestione dei cartellini ne parlano loro (in studio, n.d.r.). Io avrei voluto un giallo per Krunic che ha fatto un fatto un fallo peggiore di quello che ha fatto Zielinski, e Krunic non è stato ammonito e Zielinski sì. Krunic ha fatto 3-4 falli. Però sono cose italiane, dell'arbitro non ne parlo. Del gesto antisportivo che è bomba libera tutti nel calcio che ho visto stasera è una roba che farà la storia del calcio (il riferimento è il calcio di Leao alla bandierina, n.d.r.)".