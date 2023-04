Milan-Napoli, le modalità di accesso a San Siro | Champions League News

Ecco le modalità di accesso allo stadio San Siro per il match di Champions League tra Milan e Napoli, in programma mercoledì 12 aprile

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) In vista della partita di andata dei Quarti di finale di UEFA Champions League tra Milan e Napoli, in programma mercoledì 12 aprile alle ore 21.00, il Club rossonero comunica che, per l'accesso all'impianto, sono obbligatori:

il possesso di un documento d'identità valido da esibire ai varchi di prefiltraggio;

CRN Card (tessera fisica o ricevuta di acquisto);

il biglietto pdf (stampato o esibito su smartphone);

in modo da consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario e l'effettivo utilizzatore. Si ricorda, inoltre, che i biglietti emessi per Milan-Napoli non sono cedibili: non sarà quindi attivo il cambio nominativo.

APERTURA CANCELLI

L'apertura dei cancelli avverrà alle ore 18.30, e si raccomanda a tutti i tifosi che parteciperanno all'evento di recarsi a San Siro nelle dovute tempistiche, onde evitare lunghe attese, favorire i controlli e permettere a tutti di godere appieno di una splendida serata di sport.

HELP CENTER

Per qualsiasi ulteriore informazione è attiva AC Milan Help Center, la nuova piattaforma online interamente dedicata alla relazione con i tifosi rossoneri. Su help.acmilan.com tutte le informazioni, sempre aggiornate a cura del nostro Customer Care.