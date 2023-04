Mercato Milan – Accordo vicino per l’arrivo di un centrocampista a zero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe ad un passo dall'acquistato un centrocampista a parametro zero

Enrico Ianuario

Nonostante manchino tre mesi al termine della stagione, iniziano a circolare diverse voci di mercato intorno al Milan. I rossoneri potrebbero dare vita ad una rivoluzione in estate, con tanti calciatori che potrebbero partire e molti altri che potrebbero arrivare per aggiungere qualità ad una squadra con una base già forte e consolidata. In tal senso potrebbero vedersi nuove facce specialmente a centrocampo, in quanto alcuni calciatori sono già con le valigie in mano.

Tra questi c'è sicuramente Bakayoko, il quale tornerà al Chelsea dopo aver vestito (si fa per dire...) per due stagioni la maglia del Milan. Chi potrebbe farlo compagnia in aeroporto è uno dei calciatori arrivati nell'estate scorsa. Si tratta di Yacine Adli, calciatore acquistato dal Bordeaux ma che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio tra i titolari. Considerato l'investimento fatto (circa 15 milioni di euro), non sarebbe una sorpresa vedere il francese andare via dal Milan, magari in prestito per giocare con più continuità e tornare alla base più 'istruito'. Discorso più o meno simile anche per Aster Vranckx, più impiegato rispetto al collega francese anche se non vedo il campo da gennaio. Ecco, dunque, che potrebbe arrivare un acquisto di grande qualità a parametro zero.

Secondo quanto riferisce 'footmercato.it', Paolo Maldini starebbe accelerando la trattativa con l'entourage di Houssem Aouar, calciatore in scadenza di contratto con il Lione. Sarebbe un ottimo colpo per il Milan, in quanto ritiene Aouar un calciatore giovane - è un classe '98 - ma già con ottima esperienza internazionale e pronto alla causa. In ogni caso va trovato l'accordo per l'ingaggio, con il centrocampista del Lione che vorrebbe guadagnare cinque milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 3 milioni. Considerata la sua situazione, sono tante le squadre interessate al franco-algerino: su di lui ci sono gli occhi dell'Eintracht Francoforte, del Betis Siviglia e della Roma. Milan, l'importanza di Bennacer nella rosa di Pioli >>>