Milan, super Bennacer: è il centrocampista più completo della rosa di Pioli

Bennacer è il centrocampista più completo all'interno della rosa di Pioli: l'algerino fa la differenza in qualsiasi zona del campo

Enrico Ianuario

Ismael Bennacer è la vera fortuna del Milan. Per chi avesse dubbi sulle sue qualità, dopo la prestazione di Napoli molto probabilmente adesso non ne nutre più. Indossa la maglia rossonera dalla stagione dall'estate del 2019, arrivato tra le critiche generali in quanto veniva da una stagione fallimentare con l'Empoli, culminata con la retrocessione in Serie B. A pensare tutto ciò, oggi scappa un sorriso. Da quattro stagioni a questa parte, il centrocampista algerino è il vero perno del centrocampo allenato da Stefano Pioli.

Bennacer adesso si esalta anche nel ruolo di trequartista, oltre ad essere diventato uno dei registi più forti della Serie A negli ultimi anni. Le sue doti offensive e la sua capacità di pressare alto gli avversari hanno indotto Stefano Pioli a schierarlo nel reparto avanzato al posto di Krunic, il quale ha preso posto in cabina di regia lasciato libero dallo stesso Bennacer. La scelta di Pioli è stata ben ripagata, anzi vincente, perché di fatto ha annullato il cervello del Napoli, vale a dire Stanislav Lobotka. Bennacer è stata l'ombra dello slovacco, il quale non è stato mai in grado di dare vita a delle azioni da gol come invece è stato in grado di fare da agosto in poi.

Stefano Pioli, dunque, d'ora in avanti giocherà un'ulteriore carta che potrebbe fare la differenza da qui al termine della stagione. Con il Milan che lotterà per ottenere una qualificazione alla prossima Champions, e un cammino europeo che non vieta sogni di gloria, Bennacer trequartista potrebbe essere la chiave di volta di una stagione fin qui altalenante. Il dinamismo dell'algerino, la sua capacità di fare pressing e la sua velocità di pensiero, oltre che di gambe, potrebbe essere fondamentale per il Diavolo per poter rendere 'gloriosa' questa stagione. Milan, ecco come Pioli ha ingabbiato il Napoli >>>