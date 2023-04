Champions League, Milan-Napoli: le ultime su Osimhen, Simeone e Raspadori

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League . Non sono arrivate buone notizie per Luciano Spalletti , tecnico azzurro, dall'allenamento di rifinitura svolto questa mattina al 'SSC Napoli Konami Training Center' di Castel Volturno .

Qualche chance in più, invece, per l'italiano ex Sassuolo, che aveva giocato titolare in campionato a Lecce da attaccante centrale nel 4-3-3 del Napoli. Anche se, comunque, pure il numero 81 azzurro non è al meglio della condizione. Milan, in difesa un colpo alla Kalulu >>>