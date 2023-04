Calciomercato Milan – Difesa, forte interesse per Sildillia: il punto

Kiliann Sildillia, classe 2002, è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Ecco la situazione del difensore francese

Daniele Triolo

Nelle ultime settimane il Milan ha seguito con particolare interesse Kiliann Sildillia, obiettivo di calciomercato del club di Via Aldo Rossi per la prossima stagione. Ne ha parlato la redazione di 'TuttoMercatoWeb'. Sildillia, difensore francese originario della Guadalupa, ha rinnovato lo scorso lunedì 3 aprile il contratto con il suo attuale club, il Friburgo, compagine della Bundesliga tedesca, fino al prossimo 30 giugno 2026.

Calciomercato Milan, piace molto Sildillia del Friburgo — Con questa mossa è finito automaticamente fuori mercato? Secondo 'TMW', no. Il rinnovo del contratto per il classe 2002, chiaramente, ora mette la società tedesca in posizione di forza verso un eventuale acquirente. Come a dire: 'Sildillia può partire, certo, ma alle nostre condizioni economiche'. Il Milan lo ha inserito nella lista dei potenziali acquisti per il calciomercato estivo 2023 poiché giovane, di talento, polivalente e di grande prospettiva.

Sa giocare in più ruoli come Kalulu e Thiaw — Nato come terzino destro, il ragazzo cresciuto nel Metz può giocare anche da quinto di una difesa a cinque, o da braccetto di destra nella difesa a tre. Se la cava - ma può certamente migliorare ulteriormente, vista la giovane età - anche da centrale in una difesa a quattro. Duttile, tecnico, solido. Sildillia, rapido in campo aperto, sa uscire palla al piede e ha il fisico di un giocatore moderno.

Uno di quei profili, insomma, alla Pierre Kalulu o alla Malick Thiaw che tanto piacciono agli osservatori del Milan. In estate possibile offerta del Diavolo per lui, sperando che il Friburgo non spari troppo alto sul prezzo del suo cartellino.