Calciomercato Milan – Diavolo, caccia al gioiello del calcio inglese

Domani sera il Milan di Stefano Pioli ospiterà a 'San Siro' il Napoli di Luciano Spalletti per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. In casa rossonera c'è grande attesa per il doppio confronto europeo contro la capolista del campionato italiano: l'obiettivo di tutti, al Milan, è di andare avanti in Champions. Il Diavolo è un'outsider, certo, ma mai dire mai quando si parla di gare da 'dentro o fuori'. Il tutto senza dimenticare di centrare un piazzamento tra le prime quattro in Serie A. Per il Milan, infatti, sarà vitale, anche sul fronte mercato, giocare in Champions anche l'anno venturo.