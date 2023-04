Milan-Napoli, recuperato anche Kalulu | Champions League News

Milan-Napoli, disponibile anche Kalulu

Il difensore classe 2000, che si era infortunato al polpaccio con la Francia Under 21, oggi ha svolto l'intera seduta di allenamento in gruppo dopo aver saltato le ultime gare del Diavolo. Lo ha riferito 'Sky Sport'. Pertanto, Kalulu è disponibile per Milan-Napoli di domani: da capire se andrà inizialmente in panchina o se sarà rilanciato titolare.