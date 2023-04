Milan, caccia al centravanti: tentativo per Vlahovic? La situazione

Dusan Vlahovic è ai ferri corti con la Juventus. Il Milan, che lo aveva già seguito ai tempi di Firenze, potrebbe farci ora un pensierino

Daniele Triolo

Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000, è ai ferri corti con la Juventus. E il Milan, che già aveva seguito con molto interesse il giovane attaccante quando militava nella Fiorentina, ora potrebbe tornare a farci un pensierino. I 'rumors' di calciomercato su Vlahovic al Milan, fatti trapelare qualche tempo fa da 'CalcioStyle', sono circolati nuovamente in mattinata su 'Libero Quotidiano'.

Milan su Vlahovic: è lui il bomber ideale? — Il Milan, questo è certo, cerca un centravanti forte per la prossima stagione. Un uomo da 20-25 gol a stagione, che possa permettere a Olivier Giroud, nell'estate 2024, di considerare esaurito il suo compito in rossonero. Con Ante Rebic e Divock Origi che non forniscono garanzie adeguate, e uno Zlatan Ibrahimovic tutt'altro che sicuro di rinnovare il suo contratto, il Diavolo nel reparto avanzato ha davvero un bel problema.

Paolo Maldini e Frederic Massara, in estate, dovranno investire per un nuovo bomber e sono tanti i nomi accostati al Milan in questo periodo. C'è quello di Mauro Icardi, in prestito al Galatasaray dal PSG, ma anche e soprattutto calciatori più giovani. Vlahovic, per il Milan, sarebbe il top: giovane, ma già fortissimo ed esperto, con ampi margini di miglioramento. L'ingaggio percepito attualmente in bianconero (7 milioni di euro netti a stagione) è però già da considerarsi proibitivo per il Diavolo.

Ingaggio alto, con la Juve che preferirebbe una soluzione all'estero — Questo sarebbe uno dei grandi ostacoli nella trattativa. Fermo restando che la Juve difficilmente andrà a rinforzare una sua diretta concorrente in Serie A. Riteniamo plausibile che, in caso di cessione di Vlahovic, la 'Vecchia Signora' vada a cercare una squadra all'estero (Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United sembrano essere molto interessate al serbo). Qualora, però, il Milan dovesse ritenere davvero possibile piazzare questo colpo da 90 in casa dei rivali, Maldini e Massara si farebbero trovare pronti.

La Juventus ha acquistato Vlahovic dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per 70 milioni di euro. Dopo un anno e mezzo piuttosto deludente, la valutazione del suo cartellino non può che essersi notevolmente abbassata. Dovessero andare via Rebic e Origi, il sogno rossonero potrebbe anche divenire realtà. E Vlahovic, in tal caso, andrebbe a giocare con il suo idolo Ibra. O, magari, andrebbe a prenderne sin da subito il posto. Milan, in difesa un colpo alla Kalulu >>>