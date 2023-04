Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Siamo fiduciosi per il ritorno” | News

Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato dopo Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League

Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sconfitta: "Abbiamo sbagliato su un'uscita nel primo tempo dove loro sono stati bravi a sfruttarla però per il resto abbiamo creato tanto. Venire qui a San Siro e creare tanto non era facile. Brucia di più perché abbiamo fatto bene, dispiace per la sconfitta ma ci lascia fiduciosi per il ritorno".

Se è stata ritrovata certezza: "Penso che nella partita al Maradona abbiamo sbagliato quasi tutto. Però stasera siamo stati il Naploi di sempre, abbiamo palleggiato bene, abbiamo tenuto possesso palla e create occasioni. Dopo 30 secondi se andiamo in vantaggio diventa un'altra partita. Atteggiamento giusto, siamo fiduciosi per il ritorno. E' la prima".

Sulle assenze nel ritorno: "Quando uno in partita non sta a pensare se è diffidato, il giallo di Kim è stato per una protesta. Come abbiamo giocato stasera con delle assenze lo faremo anche al ritorno, ma chi giocherà si farà trovare pronto".