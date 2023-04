Milan-Napoli 1-0 al 45′: fuori alla distanza | Champions League News

Al 3' , poi, è André-Frank Zambo Anguissa a chiamare, di destro, Maignan alla deviazione in calcio d'angolo. Quindi, al 9' , va alla conclusione ancora Kvaratskhelia il quale, dopo aver ricevuto palla da Eljif Elmas , tira verso la porta rossonera: altra deviazione ed ancora corner per gli azzurri.

Al 32', altro lampo di Leão che, dalla sinistra, mette una palla sul secondo palo: Brahim Díaz, però, arriva in ritardo all'appuntamento con il pallone in area piccola partenopea. Il Diavolo è in crescita e, infatti, al 40', sugli sviluppi di una bella ripartenza orchestrata da Brahim e rifinita da Leão, passa in vantaggio.