Milan-Napoli 1-0 al 90′: in vantaggio al ritorno | Champions League News

Dopo che il primo tempo si era concluso 1-0 con il gol di Ismaël Bennacer al 40' , la ripresa si apre con il Napoli all'attacco. Al 50' , azione personale di Khvicha Kvaratskhelia sulla sinistra; il georgiano rientra sul destro e scodella un pallone in area di rigore per Eljif Elmas : colpo di testa del 'falso nueve' macedone e Mike Maignan alza sopra la traversa.

Sul corner successivo, poi, bravo il portiere francese a bloccare centralmente un colpo di testa (debole) di Kim Min-Jae . Al 53' è il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo che, sugli sviluppi di un nuovo calcio d'angolo, si gira e tira come fosse un attaccante: deviazione, brividi sulla schiena di Maignan e palla in corner.

Al 68' , sulla sponda all'indietro di Elmas, André-Frank Zambo Anguissa prova il tiro al volo di destro: conclusione ciccata, pallone di molto sul fondo. Un minuto più tardi, primo cambio anche per Spalletti: fuori l'impalpabile Hirving Lozano , dentro Giacomo Raspadori , partito dalla panchina poiché non al meglio.

Tra il 70' e il 74' , poi, Anguissa rimedia due cartellini gialli ed un'espulsione sacrosanta : Napoli in dieci uomini e, un minuto più tardi, il Milan va vicino al raddoppio. Rafael Leão si invola a sinistra, mette il pallone al centro ma non trova la deviazione di Olivier Giroud verso la porta. La sfera finisce all'accorrente Rade Krunić che sparacchia fuori.

Al 78', poi, ammonizione per Kim che, diffidato, salterà la gara di ritorno al 'Maradona' proprio come Anguissa. All'80' Pioli toglie dal campo Brahim e lancia Ante Rebić. Triplo cambio, invece, per Spalletti: fuori Mario Rui, Piotr Zieliński e Kvaratskhelia, dentro Mahtías Olivera, Tanguy Ndombele e Matteo Politano, fischiato dal pubblico di 'San Siro' per quanto successo in campionato dieci giorni fa.