Champions League, nuovi volti a Sky Sport: apre le danze Milan-Liverpool

È stata annunciata la nuova squadra di telecronisti di Sky Sport per la prossima edizione della Champions Leagu e, che inizierà con Milan-Liverpool . Tutto è pronto: tra meno di una settimana comincerà la corsa alla Coppa dalle grandi orecchie. Con un formato rinnovato, più partite e maggiore spettacolo, Sky Sport trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite totali della Champions League. Per l'occasione, l'emittente ha aggiornato il suo team di telecronisti, che farà il loro debutto proprio con Milan-Liverpool.

Il Milan non avrà tempo per adattarsi al nuovo formato della Champions League, dato che partirà subito contro una big d'Europa come il Liverpool. Nonostante la squadra di Paulo Fonseca stia attraversando un periodo difficile, potrebbe trovare l'occasione per riscattarsi proprio nella competizione europea per eccellenza, seguendo la tradizione del club rossonero.