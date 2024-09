Milan-Liverpool, ecco tutto quello che c’è da sapere sul match | UCL News

"Il Liverpool è una delle migliori squadre d'Europa, ha un gioco posizionale eccellente e ottime individualità", ha detto in conferenza Mister Fonseca. "Dovremo essere una squadra difensivamente perfetta per potere vincere questa partita. In Champions non puoi sbagliare nulla, servirà una prestazione completa in difesa per attaccare con stabilità. Questa partita è un'opportunità per la squadra, per dimostrare che sta crescendo".

QUI LIVERPOOL — Contrariamente ai rossoneri, i Reds arrivano all'appuntamento europeo sulla scia di una sconfitta anche sorprendente, l'1-0 subito ad Anfield dal Nottingham Forest. Una battuta d'arresto che ha rovinato un inizio perfetto, fatto di tre vittorie consecutive (senza subire gol) con l'apice del 3-0 sul campo del Manchester United. In estate il Liverpool ha cambiato pochissimo in termini di giocatori - è arrivato Federico Chiesa dalla Juventus, hanno salutato due punti di riferimento dello spogliatoio come Matip e Thiago Alcântara - ma decisamente tanto come guida tecnica. Dopo nove anni, infatti, i Reds hanno salutato Jürgen Klopp, accogliendo al suo posto l'ex Feyenoord Arne Slot. L'unico sicuro indisponibile è Harvey Elliott, infortunatosi con l'Under 21 inglese, mentre proprio a San Siro potrebbe esordire Chiesa. Da valutare la situazione di Mac Allister e Jones, comunque impiegati nel fine settimana di Premier League.

"Abbiamo molto rispetto del Milan, per noi olandesi poi questo è un club speciale", il punto alla vigilia di Arne Slot. "In campionato non abbiamo giocato bene ma è una partita che non si può paragonare a quella che ci attende (contro il Milan, ndr). Leão è un grandissimo giocatore, un top player, ma quando si parla di elementi così ci si dimentica di chi è appena al di sotto. Fermarlo? Dipenderà dalla performance di tutta la squadra".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MILAN-LIVERPOOL —

Quinta sfida nelle competizioni europee tra Milan e Liverpool. I precedenti sono stati tutti in Champions League, con le Finali del 2005 e del 2007 a precedere le due partite della fase a gironi 2021/22.

I rossoneri sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro partite giocate contro squadre inglesi, subendo un solo gol: l'Ottavo di finale contro il Tottenham nel 2022/23 e l'incrocio con il Newcastle nella fase a gironi della scorsa stagione.

Nessun giocatore ha segnato più di Álvaro Morata nella prima fase dell'edizione 2023/24, cinque reti come . Nelle ultime due annate, invece, soltanto in due - Vinícius Júnior e Kvaratskhelia - vantano più dribbling riusciti dei 57 di Rafael Leão.

QUI CHAMPIONS LEAGUE — Sarà il norvegese Espen Eskås a dirigere la sfida di San Siro. Per il 36enne di Oslo si tratta della prima designazione con entrambe le squadre, mentre l'unico precedente con un'italiana è un Roma-Slavia Praga nell'Europa League 2023/24. A completare la squadra arbitrale, tutta dalla Norvegia, i guardalinee Ergan e Bashevkin insieme al quarto ufficiale Hagenes. Al VAR il tedesco Dankert, coadiuvato dal connazionale Dingert.

La 1ª giornata di Champions League sarà l'unica a essere disputata nello spazio di tre giorni. Martedì 17 aprono Juventus-PSV e Young Boys-Aston Villa, entrambe alle 18.45, mentre alle 21.00 oltre a Milan-Liverpool sarà il turno di Real Madrid-Stoccarda, Sporting-Lilla e Bayern Monaco-Dinamo Zagabria. Mercoledì 18 toccherà a Bologna-Shakhtar e Sparta Praga-Salisburgo alle 18.45; PSG-Girona, Brugge-Borussia Dortmund, Celtic-Slovan Bratislava e Manchester City-Inter alle 21.00. Giovedì 19, invece, in apertura alle 18.45 ci saranno Stella Rossa-Benfica e Feyenoord-Bayer Leverkusen mentre alle 21.00 la settimana si chiuderà con Brest-Sturm Graz, Atalanta-Arsenal, Atlético Madrid-Lipsia e Monaco-Barcellona.