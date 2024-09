Youth League – Pagelle Milan-Liverpool 0-0: manca solo il gol al Diavolo

L'approccio dei rossoneri è dei migliori: spesso e volentieri il Liverpool appare in difficoltà in fase di impostazione a causa di un pressing alto asfissiante. Le occasioni, però, tardano ad arrivare. Bisogna aspettare fino alla mezzora, quando Camarda imbuca per Sia, ma il tentativo svanisce tra le braccia di Misciur. Nel finale di frazione Bakoune mette bene al centro, ma è ancora Misciur a salvare il risultato. Il seconso tempo si apre sulla falsa riga del primo: Milan in avanti alla ricerca del vantaggio. Ci va vicino con Ibrahimovic prima e Camarda poi, ma Misciur ed il palo negano la gioia del gol ai rossoneri. Poche altee emozioni in un pareggio a reti bianche.