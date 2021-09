Milan, esordio in Champions per un altro Maldini. Daniel supera Paolo

Daniel Maldini ha esordito con il Milan in Champions League a a 19 anni e 11 mesi. L'attaccante ha battuto suo padre Paolo

Ieri il Milan ha perso a Liverpool, ma quella di ieri è stata una serata speciale soprattutto per Daniel Maldini. L'attaccante rossonero, infatti, ha esordito in Champions League. Pioli gli ha concesso circa 7 minuti, ma il classe 2001 non è riuscito a incidere in così poco tempo. Sarebbe stato troppo chiedere un gol, ma di sicuro la data di ieri è da segnare sul calendario della famiglia Maldini.