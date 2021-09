Calciomercato Milan – Un talento del 2000 nel mirino: le ultime

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato. Nel mirino c'è Lucca, giovane del Pisa, che piace anche a Inter e Juventus.

È appena finito ufficialmente, ma il calciomercato del Milan (e non solo) non si ferma mai. In questo inizio di stagione hanno già iniziato a mettersi in mostra alcuni giovani talenti e i rossoneri sono ovviamente attentissimi e provano ad anticipare la concorrenza. In particolare, al momento l'interesse del Milan è su un giovane talento del Pisa, che sta facendo molto bene in Serie B. Tre gol in tre partite e già le big del nostro campionato si sono interessate.