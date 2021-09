Liverpool-Milan 3-2: gol e highlights (1^ giornata Champions) | Video

Gol e highlights di Liverpool-Milan 3-2: le reti per i rossoneri sono state siglate da Ante Rebic e Brahim Diaz

Liverpool-Milan è terminata con il risultato di 3-2 per gli inglesi. La prima mezz'ora è totalmente dominata dal Liverpool, che passa in vantaggio con un autogol di Tomori e sbaglia un rigore con Salah. Il Milan però reagisce e segna l'1-2 in pochi minuti firmato da Rebic e Brahim Diaz. Gli uomini di Klopp non ci stanno e ribaltano il risultato con le marcature di Salah e Henderson. Ecco dunque i gol e highlights di Liverpool-Milan nella notte di Anfield. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>