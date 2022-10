Serginho: “Credo che porteremo a casa i tre punti. Punto su Theo”

Serginho , ex giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Chelsea , partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a ' San Siro '. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Parliamo di una gara diversa da quella di Londra. Lì sono mancati tanti giocatori importanti, stasera il Milan dopo la vittoria contro la Juventus avrà uno stimolo in più. Credo che porteremo a casa questi tre punti perché ne abbiamo bisogno. Oggi punto su Theo, è uno che fa il mio ruolo e viene da un periodo di infortunio. Merita queste partite per ritrovare la sua miglior forma”. Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming