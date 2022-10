Pioli: “Qualcosa a destra bisognava modificare. Non ho dubbi sulla voglia”

1 di 1

MILAN-CHELSEA, PIOLI A MILAN TV

Stefano Pioli (allenatore AC Milan), qui durante Milan-Juventus 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 in programma alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Dentro questa partita abbiamo tante motivazioni: quella di migliorare la nostra classifica nel girone, quella di dimostrare che non siamo quelli di Londra, quella di voler continuare con la prestazione di sabato e di far bene davanti ai nostri tifosi. Ci sono tutte le possibilità per fare una grande partita".

Ha visto la voglia giusta nei suoi ragazzi? "Sulla voglia, l'atteggiamento e la mentalità della squadra non ho dubbi. A Londra, dopo il secondo gol, è diventato difficile, ma credo fosse la prima volta dopo tanto tempo in doppio svantaggio. Saremo motivati, stimolati e pungolati nel modo giusto per fare una grande prestazione".

Confermi la formazione di sabato... "Oggi abbiamo recuperato Messias, ma solo per subentrare. Qualcosa a destra bisognava modificare... Ma al di là delle posizioni in campo conta avere una squadra attenta in entrambe le fasi ed essere più pericolosi sotto porta, come non abbiamo fatto a Londra".

Emozione sul Pioli is on fire? "Tanta, vorrei fare di più. Vediamo dopo".