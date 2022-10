Milan-Chelsea, i convocati di Potter: tre assenze eccellenti / News

Graham Potter, alla vigilia di Milan-Chelsea, di Champions League, ha diramato la lista dei convocati. Come previsto non ci sarà Wesley Fofana, infortunatosi in occasione della partita d'andata a 'Stamford Bridge'. Assenti anche Hakim Ziyech, calciatore accostato al Milan in diverse sessioni di calciomercato, e N'Golo Kanté, ancora fuori causa nonostante sia sempre più vicino al rientro. Ecco l'elenco completo.