Milan-Chelsea 0-2, per Thiago Silva cori e applausi dei tifosi rossoneri

MILAN-CHELSEA, LA SERATA DI THIAGO SILVA

Serata speciale, ieri sera a 'San Siro', per Thiago Silva, ex difensore del Milan oggi al Chelsea. Il centrale brasiliano, classe 1984, è infatti tornato a giocare nello stadio che ha frequentato per tre stagioni, dal 2009 al 2012, quando era un punto fermo della retroguardia rossonera.

Proprio nel Milan Thiago Silva si consacrò come uno degli interpreti più forti al mondo nel suo ruolo. Uno status che gli valse, nell'estate 2012, per 42 milioni di euro la cessione al PSG. Club che iniziava la sua ascesa proprio in quel preciso momento storico.

Thiago Silva, come si ricorderà, passò dal Milan al PSG per motivi economici insieme a Zlatan Ibrahimović per l'ammontare complessivo di 66 milioni di euro. Soldi che servirono a 'Fininvest' ed a Silvio Berlusconi per ripianare il passivo di bilancio di quel periodo.

In oltre 10 anni, Thiago Silva non era mai riuscito a ritrovare il Milan da avversario. Soprattutto per demeriti del club rossonero, che ha ritrovato la qualificazione in Europa League e in Champions League poi soltanto nelle ultime stagioni dopo anni di oblio.

In Milan-Chelsea di ieri sera, dunque, è accaduto ciò che Thiago Silva sognava da tempo. Ritrovare, seppur su sponda nemica, il pubblico che, per 119 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia (con un totale di 6 gol all'attivo, uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana vinta) era stato suo. Un pubblico che, va detto, non lo ha mai dimenticato.

Thiago Silva ha sempre professato di essere rimasto legato al Milan. Anche se ieri, con il suo Chelsea, l'ha combinata grossa alla squadra di Stefano Pioli, venendo a vincere 0-2 a Milano e complicando il discorso qualificazione del Diavolo agli ottavi di finale. I tifosi del Milan, però, non l'hanno mai dimenticato.

Ieri sera, infatti, al termine della partita, i sostenitori rossoneri gli hanno dedicato cori e applausi, nonostante la delusione per il k.o. interno in Europa. Bentornato a casa, Thiago.