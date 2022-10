Calciomercato Milan – Non solo Chelsea: altre tre squadre su Leao

Rafael Leao, attaccante del Milan, andrà in scadenza di contratto con il club rossonero il 30 giugno 2024. Per ammissione di Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, la società proverà a rinnovare l'accordo con Leao (adeguandone in maniera significativa lo stipendio) entro la pausa di Serie A e Champions League per i Mondiali in Qatar.