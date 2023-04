Milan, semifinali di Champions: il funzionamento delle diffide

Il Milan passa alle semifinali di Champions League: grazie all'uno a zero a San Siro e il pareggio per uno a uno allo stadio Maradona, i rossoneri eliminano il Napoli riuscendo a centrare un obiettivo che mancava da 16 lunghissimi anni. In campo, per il Diavolo, nella partita di ieri, c'erano 4 diffidati: Calabria, Tonali, Tomori, Krunic. Con le semifinali alle porta, come funzioneranno le squalifiche?