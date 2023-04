Milan, che difesa contro il Napoli! I protagonisti della Champions

Contro il Napoli, il Milan ha subito un solo gol sul fil di lana in tre gare: la difesa rossonera ha fatto la differenza

Una prestazione difensiva davvero importante per il Milan. I rossoneri soffrono, ma tengono le forti ondate dei partenopei. Una prova eccellente di tutti gli uomini di Stefano Pioli, che sono riusciti a subire un solo gol in tre partite contro il Napoli. Un dato davvero impressionante, considerando quanto fatto dalla squadra di Spalletti in questa stagione. Vediamo i meriti individuali della partita di ieri.

Calabria, la gabbia di Kvara — Partiamo da Calabria. Davide fa una partita da vero capitano, soffre, corre e si sacrifica. Ha uno dei compiti più importanti della serata, quello di dover marcare Kvaratskhelia. Una prova difficile per tutti i terzini in Europa. Calabria non ci pensa troppo e resta in gara. Deciso negli interventi dove trova solo la palla. Non concede quasi mai l'interno e difficilmente si fa superare dal georgiano. Una prova eccezionale. In tre partite contro il georgiano, ha sofferto pochissimo.

Krunic il tuttofare — Passiamo a Krunic. Come mai un centrocampista nella prova difensiva della squadra? Si un centrocampista, perché Rade fa una partita perfetta. Come ha detto lo stesso Pioli post partita. "Ha delle letture di gioco Rade sia in fase difensiva sia in fase offensiva che in pochi hanno. È un giocatore importantissimo per noi". Queste le sue parole a Mediaset. Krunic gioca la partita della vita: chiude a centrocampo come una diga e in difesa copre perfettamente aiutando sui raddoppi e chiudendo cross pericolosi in area.

Kjaer e Maignan: che muro! — Kjaer fa una partita maestosa: Osimhen contro il danese fa una fatica bestiale. Simon è perfetto in ogni azione del gioco, specialmente in anticipo e di testa. Tomori, con lui al suo fianco, cresce in maniera esponenziale. L'esperienza, in queste partite, fa la differenza. Poi Maignan. Non fa molto in tutta la partita. Para però un rigore da fenomeno a Kvara. E questo basta e avanza. Ancora una volta dimostra di essere uno dei top al Mondo. Una prova difensiva da ricordare per il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, Leao stella assoluta e decisivo in Champions: manca solo il rinnovo