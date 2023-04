Milan, Leao stella assoluta e decisivo in Champions: manca solo il rinnovo

Un'azione esaltante: il Milan recupera palla sulla trequarti , Leao parte apre il gas e lascia tutti sul posto. Ne salta uno, poi sue e infine infila Rrahamani con un tocco perfetto. Poi non sbaglia nemmeno la decisione che sembra facile, ma è la più difficile. Non guardare solo la porta, ma cercare in area un solitario Giroud . Palla perfetta e gol facile facile per il francese, che si riscatta dopo i due errori (rigore e tiro sotto porta).

Già nelle due partite precedenti, il portoghese aveva messo in difficoltà la difesa del Napoli. In campionato dribbling secco e gol magistrale. In Champions, volata simile a quella di ieri del Maradona e tiro fuori di pochissimo. Non solo in attacco: il portoghese si è reso disponibile e fondamentale anche in difesa, correndo per tutto il campo, raddoppiando sulle fasce. Una prestazione completa, di cuore. E ora? Ora serve un sacrificio del Milan, il rinnovo resta la priorità maggiore.