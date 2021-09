Milan-Atletico, Simeone: “Arbitro? Fossi in Pioli penserei la stessa cosa”

Diego Pablo Simeone ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B di Champions League

Sulla vittoria: "In undici contro undici è stato sicuramente meglio il Milan, hanno giocato con più ritmo, hanno pressato meglio, ci hanno costretto a giocare come non volevamo, ci è mancato tutto quello che pensavamo di poter fare. Con l’espulsione siamo entrati in partita, fino al minuto 29 non c’eravamo. Abbiamo vinto una partita che avevamo bisogno di vincere".