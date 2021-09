Pagelle Milan-Atlético Madrid 1-2: rossoneri eroici. Kessie, così non ci siamo

PAGELLE MILAN-ATLÉTICO MADRID - Una sconfitta che sa di beffa. Il Milan ha approcciato la partita con un piglio straordinario, dominando l'Atletico nelle prima mezz'ora. I rossoneri vanno in vantaggio grazie a Rafael Leao prima dell'episodio che cambia tutto: Franck Kessie, con due ingenuità non da poco, si fa espellere prima della mezz'ora di gioco. I 'Colchoneros', per inerzia, attaccano a testa bassa soprattutto nel secondo tempo. Dopo il pareggio di Griezmann, arriva il rigore nei minuti finali segnato da Luis Suarez. Da segnalare però la prova negativa dell'arbitro, soprattutto per un rigore che definire generoso è un eufemismo. Ecco le pagelle di Milan-Atletico Madrid.