Liverpool-Milan, Pioli: “Troppi errori, potevamo far meglio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Liverpool-Milan, prima partita del Gruppo B della Champions League 2021-22. Queste le sue dichiarazioni: "Il risultato è importante, ma sono dispiaciuto per i due ultimi gol nel secondo tempo. Tanti meriti loro, ma anche demeriti nostri. Il livello però è questo, si è alzato e dobbiamo migliorare. Non abbiamo avuto troppa carica, ci aspettavamo la partenza forte loro, con la palla siamo stati troppo statici e poco dinamici. Di certo l'ambiente, l'intensità e la qualità degli avversari ci hanno creato problemi all'inizio. Poi siamo migliorati. Come sempre con i dirigenti valutiamo la prestazione collettiva e dei singoli, con le situazioni che abbiamo affrontato stasera. Klopp aveva un bel sorriso perché ha vinto, è stata una bella partita. Peccato, perché potevamo fare risultato e sarebbe importante. Vado via con la consapevolezza che la squadra può crescere ancora e con la consapevolezza che i dettagli fanno la differenza a questo livello. Abbiamo sbagliato e pagato, questi errori saranno un'occasione per crescere ancora. Avevamo preparato qualche posizione in mezzo al campo per imbucare e saltare la pressione. Loro però hanno fatto grande pressione e sono stati bravi a coprire. Ci è rimasta la giocata laterale e quando ti indirizzano diventa complicato. Non sempre abbiamo servito con i tempi giusti Rebic in profondità. La trasmissione della palla deve essere veloce e il Liverpool in questo è di alto livello. La loro pressione ci ha dato fastidio, serviva più movimento alle spalle dell'avversario. Anche se le azioni dei gol sono stati belli. Quando la pressione è alta bisogna velocizzare. La cosa che dispiace su cui lavoreremo è che oltre alla qualità del Liverpool, nelle occasioni che abbiamo subito sappiamo far meglio. Abbiamo lasciato andare dei dai e vai in cui sappiamo far meglio e creare più difficoltà. I lanci lunghi possono aiutare, li abbiamo cercati, ma non avevamo un centravanti da cercare. Dovevamo palleggiare meglio per poi cercare la profondità. Quando ci siamo riusciti abbiamo messo in difficoltà, quando non ci siamo riusciti abbiamo agevolato la loro pressione".