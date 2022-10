Leao, coinvolto in quattro gol nelle sette partite di Champions con il Milan

Questa sera il Milan ospiterà a 'San Siro' il Chelsea . La gara sarà valida per la 4^ giornata del Girone E della UEFA Champions League, con i rossoneri che vorranno riscattarsi dopo la brutta gara d'andata disputata contro i 'blues' e persa per 3-0. In attesa delle formazioni ufficiali, dovrebbe partire dal primo minuto l'uomo più atteso (e più desiderato sul mercato): Rafael Leao.

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale del Milan, Rafael Leao è stato coinvolto direttamente in quattro gol nelle sette partite giocate con il Milan in Champions League, durante le quali ha siglato una rete e servito tre volte i compagni. Il portoghese è il migliore tra i rossoneri in questa edizione della competizione per assist (due), tocchi nell'area avversaria (18) e dribbling completati (8). Ecco come e dove vedere Milan-Chelsea in tv e in streaming